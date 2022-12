Empresário cria lista no Tinder para escolher mulheres e vira chacota

Um homem que se denomina empresário em Goiânia viralizou nas redes sociais ao estabelecer critérios bastante específicos de escolha de uma companheira. A lista com os pontos avaliados pelo homem foi publicada aplicativo de paquera Tinder, mas acabou ganhando grande repercussão no Twitter, após a publicação no perfil @ondejacyviu.

Foto: Reprodução Twitter

No Tinder, o empresário, que diz ser paulista, solteiro e sem filhos, rechaça companheiras obesas, que já exercem a maternidade ou que estão fora de idade fértil. Na lista de negativas ainda constam fumantes, mulheres sem formação superior, com pendências e vínculos com ex-companheiros e acompanhantes. Ele também dispensa enfermeiras, advogadas, vendedoras de automóveis e imóveis, aeromoças, psicólogas e de "profissão pensão".

Na lista, entretanto, o que mais chamou a atenção foi algumas preferências ligadas à política. "Esquerdistas, feministas e conservadias" são alguns dos termos utilizados pelo empresário para classificar mulheres alinhadas a governos progressistas.

Por fim, o homem também descartou relacionamento com mulheres atéias, com excesso de estética facial, que trabalha aos finais de semana, veganas e vegetarianas e que apresentam problemas emocionais e psicológicos. Até a publicação desta matéria, o post no Twitter com a lista havia sido visualizado mais de 681 mil vezes e registrado mais de 800 comentários.

A identidade do empresário, dono da conta do Tinder, entretanto, é desconhecida.

Com O Tempo