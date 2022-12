Prêmio estimado da Mega da Virada 2022 sobe para R$ 500 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (27) que o prêmio estimado da Mega da Virada 2022 subiu para R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas – R$ 50 milhões acima do valor previsto anteriormente, de R$ 450 milhões.

A cifra para este ano é 32% superior ao prêmio de 2021, de R$ 378,1 milhões – até então o maior prêmio de loterias no Brasil, segundo o banco. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h deste sábado (31).

Rendimento

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas e aplicar o prêmio na poupança, o rendimento mensal será de R$ 3,4 milhões, de acordo com a Caixa.

Ainda segundo o banco, caso o vencedor queira ostentar, a cifra é suficiente para comprar uma ilha no litoral brasileiro e um iate com piscina, bar, banheira de hidromassagem e sala de jantar, além de fogos de artifício comparáveis aos das grandes festas de Réveillon, desembolsando 20% do valor do prêmio.

Apostas

A Mega da Virada já premiou 111 apostas desde sua primeira edição, em 2009. No sorteio deste ano, é possível apostar em uma quantidade maior de números – o que amplia as possibilidades de acerto. A quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20.

Os valores vão de R$ 4,50, para um jogo simples, de seis dezenas, a R$ 174.420,00 para quem quiser marcar 20 dezenas em um único jogo. Custo mais alto, maior probabilidade de ganhar: segundo a Caixa, quem arriscar aposta com 20 dezenas tem probabilidade de um acerto em 1.292. Para quem fizer a aposta simples, de seis dezenas, a probabilidade é de um em 50.063.860.

Como apostar?

Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha.

Além disso, quem aposta também pode escolher participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo próprio no volante, ou adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas – nesse último caso, uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota poderá ser cobrada.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo internet banking.

Com g1