Vacinas contra a meningite: saiba as diferenças e quais estão disponíveis no SUS

Com o aumento nos casos de meningite pelo país, especialistas alertam para a importância da vacinação no combate à doença, que muitas vezes leva ao óbito. No fim de 2022, a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou de forma temporária a aplicação da vacina Meningocócica ACWY (conjugada), conforme recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Além disso, desde o início de novembro, pessoas de 16 a 30 anos, estudantes, professores e trabalhadores da educação superior e profissionais da saúde também podem se imunizar com a vacina Meningocócica C, que previne contra a meningite bacteriana.

O médico infectologista Leandro Curi reforçou que a prevenção para a meningite é feita, majoritariamente, a partir da imunização. “No momento em que a gente coloca a vacinação em cheque, infelizmente todas as vacinações vão cair, a taxa de vacinação cai, e aí a gente tá condenando as pessoas que não tomaram a vacina a realmente desenvolver alguma forma grave doença ou se infectarem”.

Apesar de existirem seis tipos de vacinação contra a meningite, apenas três estão disponíveis pelo SUS. O infectologista, entretanto, esclarece que o importante é se vacinar contra a meningite bacteriana, que é a forma mais grave da doença e possui vacinação gratuita.

As outras formas da doença seriam a transmissão feita por vírus ou fungos, que possuem vacinas disponíveis apenas na rede particular. Ainda assim, essa forma da doença não é tão grave e costuma possuir um tratamento rápido e eficaz, sem deixar sequelas.

Confira as vacinas disponíveis pelo SUS:

Vacina Pneumocócica conjugada 10-valente

Esta vacina possui duas doses mais uma terceira de reforço. A primeira dose é aplicada em bebês de 2 meses, a 2ª aos 4 meses e a dose de reforço quando a criança faz um ano. Ainda assim, caso a criança esteja com o cartão de vacina desatualizado, ela pode procurar um posto de saúde para tomar esta vacina, que é indicada até os 5 anos de idade.

A vacina pneumocócica conjugada 10-valente previne infecções causadas pela bactéria S. pneumoniae de 10 sorotipos diferentes, que seriam algo como variantes de uma mesma bactéria que causam a meningite.

Vacina meningocócica C (Conjugada)

Esta vacina deve ser aplicada em três doses: a primeira aos 3 meses, a segunda aos 5 meses e a terceira quando a criança completar um ano. Ainda assim, crianças de até 5 anos que estão com o cartão de vacinação desatualizado devem procurar um posto de saúde para tomá-la.

A vacina meningocócica C, também chamada de vacina MenC, previne a meningite meningocócica, que é causada pela bactéria Neisseria meningitidis do sorogrupo C. É este tipo da doença que está circulando nos estados do Sudeste e na Bahia.

Vacina meningocócica ACWY

Esta vacina está disponível nos postos de saúde para crianças de 11 a 12 anos, e possui apenas uma dose. Entretanto, na rede particular qualquer criança pode recebê-la a partir dos 2 meses de idade.

Esta vacina protege contra a bactéria Neisseria meningitidis de vários sorogrupos (A, C, W-135 e Y). Dessa forma a vacina meningocócica ACWY é preferida pelos especialistas.

Pnumocócica 23-valente (PPV 23)

Esta vacina é oferecida pelo SUS apenas para pessoas acima de 60 anos que estejam acamadas ou institucionalizadas e para crianças indígenas acima de 5 anos que não tenham tomado a PVC 10. Ela protege contra diversos sorotipos da bactéria S pneumoniae.

Outras vacinas:

A vacina conjugada contra Haemophilus influenzae b deve ser tomada por crianças entre 2 meses e 5 anos, e previne contra todas as doenças causadas pela bactéria Haemophilus influenzae do tipo B, como a meningite, epiglotite e pneumonia. Este imunizante está inserido na vacina pentavalente do Plano Nacional de Imunização, e é encontrada gratuitamente nas unidades básicas de saúde em todo o Brasil.

Já a vacina meningocócica B é indicada para crianças acima de 2 meses e adultos até os 59 anos, e protege contra a bactéria Neisseria meningitidis do tipo B. Ela pode ser encontrada na rede particular.

Com Itatiaia