SAÚDE: Você sabe a diferença entre pernilongo e mosquito da dengue?

A dengue é uma realidade no Brasil, há décadas. Já se sabe quais são os sintomas da doença e como combater a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Mas muitas pessoas ainda confundem os pernilongos com os transmissores da dengue. As diferenças são muitas e, algumas, fáceis de identificar.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Para começar, o mosquito da dengue e o pernilongo são insetos de famílias diferentes. Enquanto o primeiro é o Aedes aegypti, o segundo é o Culex quinquefasciatus. É possível identificá-los tanto durante o voo, “em ação”, quanto em repouso.

As cores são diferentes. O pernilongo tem uma coloração uniforme marrom e o Aedes aegypti tem o corpo preto com listras brancas. O tamanho também: o primeiro mede de 3 a 4 milímetros enquanto o segundo tem de 5 a 7 milímetros.

As características e o hábito do voo de ambos também são diferentes. Enquanto o pernilongo tem um voo mais lento e ruidoso (gerando um zumbido), o Aedes aegypti é mais veloz e silencioso e costuma atacar de 9h às 13h. Os pernilongos, por sua vez, agem à noite, a partir das 18h.

Outra diferença está na picada. O pernilongo deixa um pequeno calombo avermelhado e essa marca provoca coceira. Já o mosquito da dengue não deixa marcas e não provoca coceira na picada. Vale lembrar ainda que o Aedes aegypti também é o transmissor da febre chikungunya, da febre amarela e do zica vírus.

Ambos colocam ovos em água parada, mas o mosquito da dengue prefere água limpa e deposita os em vários locais, individualmente. Já o pernilongo coloca seus ovos juntos, em forma de jangada, em água suja, poluída.

A prevenção é a melhor forma de combater os mosquitos. Todo local com risco de acumular água parada deve ser eliminado. Nas casas, verifique a situação de calhas e lajes, não estoque pneus nem garrafas. Além disso, é necessário colocar areia nos vasos das planta e cobrir bem as caixas d’água.

Com Hoje em Dia