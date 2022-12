Pescador desaparecido é encontrado à deriva pendurado em boia em alto-mar

Um pescador de 43 anos, que estava desaparecido depois de entrar no mar no domingo (25), em São João da Barra, no Norte Fluminense, foi encontrado com vida, à deriva, pendurado em uma boia de sinalização no mar em Atafona, um distrito da cidade.

O pescador Leandro ( camisa azul) logo após ser resgatado — Foto: Reprodução

Deivid Soares estava desaparecido há dois dias e foi localizado por um amigo, que também é pescador. Na comunidade pesqueira da cidade, Deivid é conhecido como "Leandro".

Em entrevista, ele contou que, na noite de domingo (25), trabalhava sozinho na Praia de Atafona quando caiu da embarcação e não conseguiu voltar.

"Pra mim, os primeiros 10 minutos foram os mais difíceis porque eu queria a todo custo chegar à embarcação. Mas é um peso d'água descomunal mesmo, não tinha como nadar contra", disse

Buscas no mar

Os familiares e amigos começaram a sentir falta de Leandro e saíram nas buscas. A família também acionou a Marinha e o pai, João Batista Soares, disse que começou a pensar no pior.

Os pescadores que buscavam pelo amigo contaram sobre o alívio que sentiram quando encontraram a embarcação dele em alto-mar. No entanto, quando se aproximaram, não tinha ninguém. O pescador nadava para tentar sobreviver.

Pescador contou o que sentiu

Leandro disse que encontrou uma boia de sinalização a 8 quilômetros de distância de onde o barco estava. Por conta da dificuldade em nadar com a roupa molhada, ele optou por abandonar a camisa e a calça no mar e seguir à deriva (assista entrevista no vídeo abaixo).

"Tinha ondulação, vento... Resolvi deixar as águas me levarem pra gastar menos força e 'andar' mais rápido. E eu levei umas quatro horas nadando para chegar no Porto do Açu, no balizamento", contou ao g1.

Quando o segundo dia amanheceu, ele pôde sentir um alívio. Os pescadores que o procuravam conseguiram encontrá-lo pendurado na boia de sinalização do Porto do Açu.

"Por muitas vezes eu pensei que ia morrer de frio até chegar o socorro."

