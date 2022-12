Que cor usar na virada para 2023? Veja os significados e combine os looks

2023 está quase chegando e depois de um ano cheio de emoções, o que você deseja atrair para os próximos 12 meses do ano novo? Conversamos com a terapeuta holística Malu Cantadori, sobre o significado das cores para festa de réveillon e o que elas representam.

Se você acredita na superstição, confira as dicas de cores para vestir na virada do ano — Foto: Pixabay/Reprodução

Se você acredita na superstição, confira as dicas de cores para vestir na virada do ano e o significado de cada uma delas para atrair aquilo que deseja para o próximo ano.

Segundo Malu Cantadori, a melhor cor para passar a virada do ano depende do seu estilo pessoal e do que deseja atrair para 2023.

“Comece escolhendo as cores ideais para suas roupas e acessórios para passar a virada do ano, mas lembre-se de ativar a cor de acordo com o que deseja. Segure a roupa ou o acessório escolhido na altura do seu chakra cardíaco (meio do peito) e faça a seguinte afirmação: ‘eu ativo essa cor para que ela me auxilie no propósito designado’”, indica a terapeuta holística.

Cores do Ano Novo 2023 e seus significados

Violeta - auxilia na transmutação, ou seja, na busca do seu eu interior. É a cor da espiritualidade, do transcendental, do autoconhecimento.

Índigo - trabalha a intuição, traz proteção e purifica os ambientes, ajudando você a recarregar suas energias.

Laranja - ajuda a trazer mais movimento, coragem e ousadia para a sua vida, além de trabalhar seus medos e inseguranças.

Amarelo - melhora a mente, o lado intelectual, e ainda oferece mais concentração e disciplina. E como é a cor do ouro, também está ligada à riqueza e à prosperidade, então agregue ao menos um acessório amarelo ou dourado ao seu visual festivo. Mas cuidado, pois o uso dessa cor não é indicado para pessoas que sofrem de irritabilidade.

Verde - é a cor do equilíbrio, do relaxamento e da cura. Trabalha a autoestima e ameniza a ansiedade.

Vermelho - está ligada à energia, sedução, calor, vitalidade. Mas use com parcimônia, pois o excesso pode causar inquietação.

Branco - a cor clássica usada nas viradas de ano está ligada à pureza, paz e equilíbrio, mas dentro da cromoterapia é importante que ela seja combinada com outras cores para que o equilíbrio seja alcançado. Então, se optar por essa cor, monte seu look combinando peças brancas com sapatos, bolsas e bijoux de outras cores.

Com O Tempo