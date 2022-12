Acredita em simpatias para o Ano-Novo? Veja como atrair amor, dinheiro e energia positiva

Todo mundo preparado para a virada do ano? Nesta época muita gente fica ansiosa: seja para fazer pedidos, ganhar presentes ou comemorar o novo ciclo. Fora, é claro, a expectativa para se reunir com as pessoas queridas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Mas além da comemoração, das comidas gostosas e das viagens, sempre existe alguém da família que adora fazer uma ou mais simpatias quando o relógio marca meia-noite. Já que 2023 promete trazer novas oportunidades, não custa dar uma ajudinha no astral, certo?

Abaixo, espiritualistas do Astrocentro ensinam simpatias para atrair amor, romance e espantar toda a negatividade. É para se jogar!

Dinheiro

Mesa farta

Evite comer alguns alimentos na hora da virada do ano, tais como caranguejo e frango — já que são animais que andam para trás. Outros, porém, são mais do que indicados para atrair a prosperidade. Comer uma colher de lentilha, nozes, avelãs e castanhas são ótimas dicas para ter dinheiro no ano que vai entrar. Para completar o banquete, basta dar três pulinhos com o pé direito à meia-noite e beber três goles de champagne.

Dinheiro vivo

Passar a noite de Réveillon sem dinheiro no bolso ou na carteira atrasa a vida financeira, sabia? Por isso, recheie bolsos, carteiras e bolsas com moedas e notas de qualquer valor. Outra dica é ir até a porta de entrada da sua casa e jogar 3 moedas de 1 real para dentro de casa, chamando a prosperidade para entrar em seu lar. Para não passar aperto no próximo ano, use roupas mais folgadas durante a virada.

Notas nos sapatos

Para atrair dinheiro na virada do ano, coloque uma nota de 10 reais e uma de 20 dentro dos dois sapatos. Depois, mantenha essas notas na sua carteira durante todo o ano. Só as use no último dia de 2023. Para impulsionar sua carreira, na hora da contagem regressiva, suba em uma cadeira ou em um banco e desça com o pé direito quando terminar a contagem.

Louro na carteira

O louro é um símbolo de prosperidade e você precisará apenas de uma folha seca e uma caneta. Pegue a folha de louro e escreva o número 2023 junto com seu nome. Enquanto executa essa ação, vá fazendo os seus pedidos para que não lhe falte dinheiro e para que você prospere. Guarde-a em sua carteira durante todo o ano e, no próximo dia 31 de dezembro, deposite-a na natureza.

Amor

Poder dos cristais

Quer um grande amor para o próximo ano? Então, no dia 31 de dezembro, pegue três pedras de quartzo rosa e espalhe-as por locais estratégicos. Coloque um deles junto ao pé de uma árvore bonita e frondosa e outro próximo a uma rosa vermelha e saudável em um jardim. Deixe o terceiro dentro da sua gaveta de peças íntimas.

Mentalizando um amor

Para a noite de Réveillon, escolha uma peça de roupa rosa, se você deseja atrair um amor, ou vermelha para atrair uma paixão. Exatamente à meia-noite, bata sete vezes com o pé no chão, repetindo para si mesma o nome da pessoa amada. Se não tiver ninguém em vista, peça para que um novo amor chegue na sua vida. Quando os primeiros fogos de artifício começarem a explodir no céu, beije uma pessoa do sexo oposto — pode ser no rosto.

Para engravidar

Para ser abençoada com uma gravidez, no último dia de 2022 ou nos primeiros dias do ano que vem, coloque uma clara de ovo em um copo descartável. Coloque esse copo descoberto no quintal ou em uma janela aberta para que receba a luz da Lua e deixe-o nesse local durante toda a noite. Na manhã seguinte, ore para seu santo de devoção e peça para ele te ajudar a engravidar o mais rápido possível. Depois disso, você pode jogar o copo com a clara no lixo.

Adeus, energia negativa!

Por fim, para espantar toda a energia negativa, faça muito barulho durante a virada do ano. Cante, grite, toque buzina, instrumentos, apitos e coloque muita música boa para tocar. Assim, com alegria, nenhuma energia negativa se aproximará de você em 2023.

Com UOL Notícias