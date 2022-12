Atenção, pais! Criança impulsiva e de mal humor? Pode ser uso excessivo de telas

Impulsividade e oscilações de humor em crianças podem ser decorrentes de exposição excessiva a telas. Essa é a conclusão de um estudo de pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Michigan, em Ann Arbor (EUA), publicado no periódico científico voltado para pediatria da Associação Americana de Medicina (JAMA Pediatrics).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Os cientistas analisaram como os dispositivos digitais foram usados com ​no público de 3 a 5 anos. Com isso, descobriram maior reatividade emocional ou desregulação em crianças que passaram por vários meses de exposição. A associação foi mais forte em indivíduos que já apresentavam sinais de hiperatividade ou impulsividade.

Segundo os especialistas, os dispositivos podem impedir que as crianças desenvolvam formas de regular as emoções. “Usar dispositivos móveis para acalmar uma criança pequena pode parecer inofensivo e capaz de reduzir o estresse, mas pode haver consequências a longo prazo se a estratégia for recorrente", alertam.

Isso não quer dizer, entretanto, que é preciso abandonar as telas. Os pesquisadores apontam que o uso de dispositivos com moderação pode ser útil. "O hábito de usar dispositivos para lidar com comportamentos difíceis se fortalece com o tempo. Quanto mais eles são usados, menos as crianças e seus pais conseguem adotar outras estratégias", ponderam.

Anteriormente, um estudo do Centro Médico Nacional Infantil, de Xangai, na China, descobriu que a exposição excessiva a telas pode afetar controles cognitivos e alterar o desenvolvimento de habilidades de atenção em crianças. As consequências incluem nível reduzido de quociente de inteligência (QI) e menor capacidade de compreensão e raciocínio perceptivo.

Com Itatiaia