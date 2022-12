Internação de Pelé completa um mês; veja o que se sabe sobre a saúde do Rei do Futebol

Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa nesta quinta-feira (29) exatamente um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador, de 82 anos, segue sem previsão de alta e vem recebendo familiares.

Foto: Reprodução/Internet

Pelé foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

Além disso, o craque apresentava inchaços pelo corpo e dificuldades respiratórias. O primeiro boletim médico informou que ele estava internado, mas sem necessidade de UTI.

Uma semana depois, novo boletim dizia que o ex-jogador seguia em quarto comum, “com sinais vitais estáveis e sem novas intercorrências”.

Um dia antes, o Rei do Futebol foi homenageado pela Seleção Brasileira, após a goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na semana seguinte, em 12 de dezembro, foi informado que o Rei não tinha previsão de alta, mas que continuava “apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória”. Neste dia, uma das filhas, Kely Nascimento, que mora nos EUA, chegou ao país para ficar com o pai.

No dia 21, Kely postou nas redes sociais que o Natal da família seria no hospital. Mais tarde, a unidade de saúde soltou o primeiro boletim médico negativo do Rei, afirmando que ele apresentou “progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”. Ou seja, o câncer avançou e o estado do ex-jogador piorou.

No dia 25, parte da família de Pelé se reuniu no hospital para passar o Natal com ele, como Kely, Flavia, Edinho, Joshua e Celeste, filhos do Rei, a atual esposa, Márcia Aoki, as netas Sophia e Stephany, entre outros.

Filha de Assíria Seixas, ex-mulher de Pelé, com quem ele teve os gêmeos Joshua e Celeste, Gemima também estava presente.

O último boletim médico divulgado pelo hospital foi o que informava da progressão do câncer de Pelé. Ele recebe cuidados paliativos, visando oferecer dignidade e diminuição de sofrimento.

Com Hoje em Dia