Número 10 é o mais sorteado na Mega da Virada; veja o ranking

Acertar os seis números sorteados da Mega da Virada é o sonho de quase todos os brasileiros. A Mega da Virada 2022, que será sorteada às 20h deste sábado (31), terá o maior prêmio da história. A Caixa Econômica Federal deverá pagar cerca de R$ 500 milhões.

Como a Mega da Virada não acumula, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números — Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No jogo, cada um tem sua estratégia, mas quando se trata de sorte não custa nada ficar de olho no retrospecto e fazer uma fezinha considerando os números que mais foram sorteados no prêmio. Vai que repete, não é mesmo?

Desde que a loteria foi criada, em 2009, o número 10 é o que mais saiu em sorteios premiados. Marcou presença 4 vezes. Na sequência, aparecem os números 03 - 05 - 20 – 36 - 33, que foram sorteados 3 vezes. E por último, com repetição de duas vezes estão os números 02 - 11 - 12 - 17 - 18 - 22 - 34 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41- 42 - 51 - 53 - 56 - 58.

Agora, se você prefere apostar no inédito, tem alguns números que nunca foram sorteados na história do prêmio. Até então as dezenas que nunca saíram foram as seguintes: 7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60. Será que agora vão?

O valor, estimado anteriormente em R$ 450 milhões, foi atualizado nesta terça (27) para meio milhão de reais. Com a nova estimativa, caso apenas um ganhador leve, pode ter um rendimento de até R$ 3,4 milhões por mês aplicando a bolada na poupança.

Fizemos uma lista de bens de luxo que essa grana toda dá para comprar em Belo Horizonte. As opções vão de centenas de apartamentos no metro quadrado mais caro da capital, passando por dezenas de carros de luxo a investimento no próprio negócio com as franquias mais caras do país.

Prêmios para quem acertar quina ou quadra

Se ninguém acertar as seis dezenas necessárias para ser o vencedor, quem acertar cinco leva e assim por diante. Mas o que nem todo mundo sabe é que, mesmo se houver um vencedor com seis dezenas, quem fizer a quina ou a quadra também ganhará algum dinheiro.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição do valor arrecadado pela Mega da Virada para o prêmio se dá da seguinte forma:

- 62% para a primeira faixa: quem teve seis acertos (sena);

- 19% para a segunda faixa: quem teve cinco acertos (quina);

- 19% para a terceira faixa: quem teve quatro acertos (quadra).

Caso ninguém acerte os seis números, quem acertou cinco acumula os dois prêmios: da primeira e da segunda faixa.

Além disso, a primeira faixa tem adicionado ao prêmio:

- 5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena realizado ao longo do ano;

- 22% do total acumulado dos quatro concursos imediatamente anteriores (acúmulo para concursos de final 0 ou 5);

- O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, se houver.

Com O Tempo/Estadão Conteúdo

