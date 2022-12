Confira dicas para preparar as suas finanças e comece 2023 com o pé direito

Passado o primeiro fim de semana de festas de encerramento do ano, você provavelmente vai olhar para sua carteira ou aplicativo bancário e encontrar as finanças um pouco bagunçadas. Isso porque o fim de ano traz alguns desafios para quem gosta de fugir do controle do orçamento mensal: promoções imperdíveis, festas e até o 13º salário contribuem para que os gastos aumentem nesse período.

O educador financeiro do Sicoob, Eduardo Trigueiro, comenta que agora é a hora de pegar papel e caneta - ou abrir uma planilha no computador -, para fazer as contas. “Já no começo de janeiro, alguns gastos vão bater à nossa porta. IPVA, IPTU, fatura do cartão de crédito, material escolar e os boletos não podem nos assustar”, explica.



De acordo com Trigueiro, o objetivo agora é colocar tudo no papel e priorizar essas contas que surgem no começo do ano. “Isso precisa ser o objetivo principal, especialmente para quem conseguiu guardar um pouco ou todo o 13º salário”, diz o especialista. “Lembrando que o pagamento à vista sempre dá um desconto maior para esse tipo de despesa, o que pode auxiliar no restante do ano”.



Outra dica importante é tentar não cair em dívidas. “O rotativo do cartão de crédito, por exemplo, tem juros muito elevados, o que pode fazer desandar as finanças nos próximos meses. Minha indicação é tentar utilizar o crédito rápido somente em situações emergenciais”.

Se a situação for mais grave e houver uma dívida já em andamento, Trigueiro indica que o consumidor busque maneiras de negociar. “Existem ferramentas suficientes para conseguir abater boa parte das dívidas e limpar o nome. Buscar isso logo no começo do ano é bem legal para passar 2023 sem a corda no pescoço”, afirma.

Passado o momento de sufoco, agora é a hora de planejar. “Depois que negociar e começar a quitar as dívidas, as pessoas precisam pensar quais erros cometeram para não repeti-los no novo ano. O planejamento é essencial nesse momento. Mapeie suas receitas e despesas e comece a traçar metas para 2023 e os anos seguintes”.



Se precisar de auxílio nessa etapa, é muito fácil: basta acessar as Clínicas Financeiras Virtuais do Instituto Sicoob. Por lá, especialistas oferecem orientações individuais e gratuitas para a organização financeira dos brasileiros. Basta entrar, realizar o cadastro e agendar uma conversa!

