Ano Novo: conheça os óleos essenciais mais procurados para trazer boas energias

A virada de ano é sempre um momento de reflexão para a maioria das pessoas. A tradição da passagem anual também é marcada por superstições. Há quem se apegue aos simbolismos e rituais como forma de aumentar as chances de um novo tempo de prosperidade, saúde abundante, e muito mais. Um dos ritos mais buscados pelas pessoas é a utilização de óleos essenciais para trazer boas energias.

A aromaterapia é uma técnica baseada em aromas e partículas liberadas pelos óleos essenciais — Foto: Pixabay (imagem ilustrativa)

A aromaterapia é uma técnica baseada em aromas e partículas liberadas pelos óleos essenciais. As composições refletem em estímulos para diferentes partes do cérebro, aliviando e amenizando problemas como depressão, ansiedade, insônia, asma e resfriado, além de promover o bem-estar e a imunidade do corpo.

Fábián László, aromatólogo e fundador da Laszlo Aromaterapia, afirma que os óleos certos podem auxiliar no benefício da saúde e bem-estar como um todo, e também promover a atração de boas energias para 2023. “Saber utilizar com respeito o que a natureza nos oferece é um privilégio, que nos possibilita conectar energeticamente com o universo e ter em troca energias vibracionais que nos beneficiam do ponto de vista físico, mental e espiritual”, afirma.

László ainda diz que a combinação dos aromas são benéficas. “Os óleos essenciais podem ser usados individualmente e também podem ser combinados entre si, de acordo com as suas compatibilidades. Na aromaterapia essas combinações são chamadas de sinergias. Quando associamos óleos essenciais complementares, eles passam a atuar em harmonia, potencializando a sua força de ação,” explica.

Conheça o benefício de cada óleo

Óleo essencial de canela: promove a abundância financeira. Ele ajuda a trazer mais coragem e segurança para enfrentar obstáculos e desafios, afinal, não há realização de sonhos sem ação!

Óleo de Jasmin ou Ylang Ylang: indicado para quem quer encontrar um amor, pois os óleos auxiliam no resgate da autoestima, autoconfiança e brilho interior.

Óleo de laranja ou bergamota: para quem busca equilíbrio emocional. Em tempos de excesso de informação, ansiedade exacerbada e busca constante por resultados; saúde mental é luxo e já sabemos que cuidar da saúde mental é cuidar também da saúde física. Estes óleos podem ser associados com o óleo essencial de lavanda, que é um verdadeiro coringa na aromaterapia, pois ajuda no equilíbrio das emoções, promovendo tranquilidade e calma.

Como usar

A melhor forma para se utilizar os óleos essenciais são por meio dos colares aromáticos ou difusores pessoais de ambiente. Alguns óleos têm contraindicações. Por isso, é recomendado procurar o acompanhamento de um aromaterapeuta, profissional que pode indicar os melhores óleos de acordo com a necessidade de cada pessoa.

Com O Tempo