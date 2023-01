"Ano Novo, preço novo": gasolina fica mais cara nos postos de Minas; em Sete Lagoas gasolina beira R$ 6 reais

O motorista encontrou combustível mais caro no primeiro dias de 2023, de acordo com o próprio Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro). “O que temos visto nas últimas 24 horas é que houve uma alta na demanda por causa das festas de fim de ano e as distribuidoras subiram os preços de venda para os postos”, diz o sindicato, em nota divulgada na sexta-feira (30).

Foto: Reprodução Internet

O sindicato também aponta que há uma investigação em curso sobre problemas de bombeio de combustível da Petrobras para as distribuidoras e menciona o aumento do custo de produção do etanol nas últimas semanas. A alta afeta não somente o álcool, mas também a gasolina, que, nos postos, tem uma mistura de 27% do combustível.

A nota finaliza eximindo os postos da responsabilidade sobre as altas e avisando que pode haver ainda mais aumentos a partir de domingo (1º). “Os postos não são os responsáveis pela atual elevação de preços e não iremos aceitar a culpa do aumento da virada do ano. O reajuste se deve aos repasses das distribuidoras e já estamos antecipando que as companhias, provavelmente, seguirão a mesma estratégia para o dia 1° de janeiro”, conclui. A reportagem procurou o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis do Estado de Minas Gerais (Sindiminas) e aguarda retorno.

Além da alta nos últimos dias do ano, o consumidor pode se preparar para um aumento assim que os impostos federais sobre os combustíveis voltarem a ser cobrados, em janeiro. O PIS/Cofins e a Cide foram zerados ao longo do segundo semestre deste ano, por decisão do governo federal, mas devem voltar a ser cobrados normalmente, pois o governo atual não prorrogou a medida e o novo governo sinalizou que não deve mantê-la. O Minaspetro estima que o aumento possa ser de até R$ 1 por litro para a gasolina, R$ 0,50 para o etanol e R$ 0,40 para o diesel.

Preços em Sete Lagoas

Os preços dos combustíveis em Sete Lagoas, também acompanharam os aumentos. A gasolina é vendida na cidade variando entre R$ 5,79 a R$ 5,89, segundo pesquisa da reportagem do SeteLagoas.com.br, já beirando os R$ 6,00.

Da Redação com OTempo