Corpo de Pelé é sepultado em Santos após cortejo de cerca de 230 mil pessoas

O corpo de Pelé chegou às 14:03 desta terça-feira (3) ao Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, para ser sepultado, numa cerimônia fechada a familiares e amigos.

Cortejo com o corpo de Pelé durou mais três horas e percorreu as ruas de Santos

Segundo apuração da Itatiaia, o túmulo do Rei do Futebol está localizado no primeiro andar do cemitério, considerado o mais alto do mundo. O próprio Pelé pediu aos familiares, ainda em vida, para ser sepultado neste local.

Antes do sepultamento, o corpo de Pelé percorreu as ruas de Santos em um caminhão de bombeiros. O cortejo, que deixou a Vila Belmiro por volta das 10:30 e durou mais de três horas, passou em frente à casa de Dona Celeste, mãe do Rei do Futebol, que tem 100 anos e vive na cidade do litoral Paulista.

As cerimônias de despedida de Pelé começaram às 10:00 de segunda-feira (3) e duraram 24 horas. Cerca de 230 mil pessoas passaram pelo gramado da Vila Belmiro para se despedir do eterno Camisa 10 da Seleção, informou na manhã desta terça-feira (3) o Santos, que organizou o velório do Rei do Futebol.

O adeus a Pelé atraiu a atenção de todo o planeta. Foram distribuídas mais de 1200 credenciais para jornalistas de veículos de comunicação de 30 países.

Com Itatiaia