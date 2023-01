URGENTE: Bolsonaristas entram em confronto com a polícia na Esplanada e sobem rampa do Congresso Nacional, em Brasília

Manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro entraram em confronto com a polícia, neste domingo (8), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes da manifestação subiram a rampa do Congresso Nacional.

Foto: Reprodução Tv Globo

Policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Imagens do local mostram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do monumento.

Imagens mostram que uma quantidade expressiva de manifestantes conseguiu subir a rampa do Congresso Nacional.

À reportagem o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente interino do Senado, confirmou que manifestantes conseguiram invadir o prédio do Congresso.

Segundo o senador, os manifestantes chegaram ao Salão Verde da Câmara dos Deputados e há um grupo tentando invadir o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo.

Em contato com a reportagem, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira afirmou que precisa se colocar a par dos fatos. “Me deixe trabalhar. Daqui a pouco nos falamos”, afirmou Lira, e desligou.

Veja o vídeo:

Bolsonaristas ocupam o congresso Nacional em manifestação neste domingo em Brasília. pic.twitter.com/6ghIfm5d4G — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 8, 2023

Matéria em atualização