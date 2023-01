MEC avalia reajustar verba para merenda escolar

O ministro da Educação Camilo Santana afirmou que o governo estuda o reajuste no valor da merenda escolar. Camilo Santana disse que o presidente Lula autorizou a realização de estudo relativo a verba para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que está sem repasse há seis anos.

Foto: Seduc/AM

Segundo o ministro, a ideia do presidente é anunciar aumento desses recursos antes do início do ano letivo, em fevereiro.

A declaração de Camilo Santana foi após reunião com o presidente Lula na tarde dessa terça-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Outra prioridade, segundo o ministro, é a retomada de obras de creches, escolas e outros institutos de ensino, paralisadas por falta de repasses de verbas federais.

De acordo com o Camilo Santana, o Brasil tem quase 3.700 obras paradas na área da educação. Segundo o ministro, o presidente Lula quer anunciar essas ações na próxima reunião com os governadores, no próximo dia 27.

Da Redação com Agência Brasil.