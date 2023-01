Governo Lula começa a pagar Bolsa Família de R$ 600 nesta quarta

Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza inscritas em programas sociais do governo federal começam a receber, nesta quarta-feira (18), o repasse mensal do Bolsa Família já com o valor de R$ 600, conforme aprovado pelo Congresso Nacional.

O calendário de pagamentos começa hoje com usuários com cujo número NIS termina em 1 e segue, diariamente, até o próximo dia 31 de janeiro, para os beneficiários cujo cartão termina em 0.

Neste mês, o governo federal destinará R$ 13,4 bilhões a 21,9 milhões de famílias. O valor médio do Bolsa Família é de R$ 614,21 e o benefício chega a todos os 5.570 municípios do país.

O governo federal ainda não fará repasse de R$ 150 para cada criança de uma mesma família que tenha até seis anos de idade. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI), o governo espera começar com esse repasse no mês que vem.

"A previsão é que a gente possa já em fevereiro trabalhar as condições de atualizar o Cadastro Único para que, a partir de março, o pagamento já seja acrescido dos R$ 150 por criança de zero a seis anos", afirmou.

O pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 era uma promessa de campanha de Lula e foi viabilizada após a aprovação da PEC da Transição, em dezembro do ano passado.

Em uma rede social, Lula comemorou o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e relembrou que se tratava de uma promessa de campanha.

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família:

Final NIS 1: 18 de janeiro

Final NIS 2: 19 de janeiro

Final NIS 3: 20 de janeiro

Final NIS 4: 23 de janeiro

Final NIS 5: 24 de janeiro

Final NIS 6: 25 de janeiro

Final NIS 7: 26 de janeiro

Final NIS 8: 27 de janeiro

Final NIS 9: 30 de janeiro

Final NIS 0: 31 de janeiro

Com Itatiaia