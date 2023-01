O Pix da Caixa Econômica Federal está indisponível nesta quinta-feira (26). De acordo com relatos nas redes sociais, o serviço está fora do ar, e os usuários não conseguem efetuar transações nos aplicativos do banco para Android e iPhone (iOS). Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, mostram que as primeiras notificações sobre o app da Caixa começaram na manhã de hoje e atingiram pico às 12h (horário de Brasília). Esta é a segunda vez na semana que o serviço apresenta problemas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Clientes que tentam efetuar transações via Pix no aplicativo se deparam com a mensagem de erro "Transação indisponível no momento. Efetue novo acesso e tente novamente em alguns instantes". Procurada pelo TechTudo, a assessoria da Caixa enviou, às 15h22, o seguinte posicionamento: "A CAIXA informa que o serviço de Pix apresentou uma breve intermitência no fim da manhã de hoje (26) e foi prontamente reestabelecido".

Com TechTudo