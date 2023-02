Jovem descobre que namorado tinha apenas uma perna após três meses juntos

Uma jovem norte-americana viralizou nas redes sociais, nesta semana, ao relembrar um relacionamento que teve aos 17 anos. No TikTok, Tiffany Howard contou que após três meses de relacionamento, percebeu que o então namorado tinha uma perna.

História do relacionamento viralizou no TikTok — Foto: Reprodução/TikTok

“Se você acha que é distraída, deixe-me contar sobre uma vez que namorei um cara por três meses antes de descobrir que ele não tinha uma perna”, começa Tiffany.

A jovem conta que ela e o rapaz se conheceram em um rodeio e se apaixonaram. No entanto, depois de um tempo começou a notar que o namorado tinha algumas atitudes estranhas que "levantam suspeitas”. Por exemplo, o fato dele usar calças mesmo quando estava calor.

“Ele aparecia nos meus jogos de softball usando calças num calor de 32ºC. E eu pensava: 'Senso de moda esquisito, mas ok' e não dizia nada. E ele jogava basquete, mas não queria que eu assistisse a nenhum dos jogos, falava que deixaria ele nervoso”, explicou a norte-americana.

Três meses depois, ao analisar com calma as fotos do celular, Tiffany notou que seu namorado não tinha uma perna. No vídeo publicado nas redes sociais, Tiffany declara que ficou chateada por ele nunca ter comentado sobre isso.

“Eu não me importava com isso, claro, mas eu não tinha percebido, e ele não tinha falado, ia ficar esquisito, porque tipo, como você aborda esse tipo de coisa? Fora que fazíamos coisas que nossos namorados fazem, mas nunca reparei”, explicou.

O assunto só veio à tona quando o casal participou de um evento no lago. De acordo com a norte-americana, o namorado contou que perdeu a perda devido à poliomielite, doença que pode causar paralisia.

Questionado sobre a razão de nunca ter tocado no assunto com Tiffany, o garoto foi enfático ao dizer que ela havia o conhecido "sem saber disso" e que "o tempo foi passando e ficou estranho de explicar". Os dois namoraram por mais seis meses, segundo Tiffany, quando se formaram na escola e se separaram porque iriam para faculdades diferentes.

Com O Tempo