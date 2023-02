Vídeo: Briga entre passageiros causa tumulto e faz voo da Gol atrasar uma hora em Salvador

Uma briga entre passageiros de um voo que saía de Salvador com destino a São Paulo viralizou nas redes sociais na quinta-feira (2). Segundo a companhia aérea Gol, a briga aconteceu antes da decolagem e as pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem.

Foto: Reprodução/Internet

Nas imagens (veja fotos ao final da reportagem), é possível ver um grupo de mulheres gritando entre si, dando tapas e puxando o cabelo umas das outras. Em uma das cenas filmadas por outros passageiros, uma delas se atira na fileira traseira para puxar o cabelo de outra mulher.

Os comissários de bordo do avião e outros passageiros tentam separá-las e pedem para que as envolvidas se acalmem, mas as mulheres continuam a confusão. Os nomes das envolvidas não foram divulgados, e o g1 não conseguiu entrar em contato com elas.

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, a briga entre passageiros começou após uma mulher colocar o filho para sentar na poltrona de outra pessoa.

Por causa da confusão, o voo G3 1659 atrasou cerca de uma hora. O avião deveria ter saído da capital baiana às 13h45, mas a decolagem aconteceu apenas por volta das 15h.

Após a circulação dos vídeos na internet, a companhia aérea lamentou o ato de violência e afirmou que as ações da equipe de tripulantes foram tomadas com foco na segurança.

Com g1