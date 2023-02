Público pode votar para eleger o selo mais bonito de 2022

Está aberta a votação para a escolha do Selo mais Bonito do Brasil em 2022. A ação promovida pela Associação dos Filatelistas Brasileiros (FILABRAS) é uma oportunidade para a população conhecer o rico acervo de emissões filatélicas lançadas ano passado pelos Correios, além de dar destaque aos selos mais lembrados e reconhecidos.

Foto: Correios/Divulgação

Na disputa estão as 20 emissões postais comemorativas e especiais de 2022. São estampas que homenageiam a cultura nacional como por exemplo os selos sobre a “Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim”, o “Centenário da Semana de Arte Moderna” e o “Forró”; peças que retratam a flora nacional como o selo “Suculentas” e ainda emissões que ilustram fatos históricos importantes como a série “Bicentenário da Independência”.

As votações podem ser feitas até dia 28/02/2023 na página da FILABRAS.

Programação 2023

A agenda de emissões comemorativas e especiais para este ano também irá expor uma temática diversa relacionada à cultura e história nacional. Aprovados pela Comissão Filatélica Nacional, veja alguns motivos que compõem o Programa de Selos Postais 2023 (PSP): Homenagem a Lygia Fagundes Telles; Mercados Centrais do Brasil; Moedas brasileiras; Faróis brasileiros; Dia Mundial da Amamentação; 150 anos do Elevador Lacerda; Família; e Homenagem ao médico Juliano Moreira. A programação completa e mais informações sobre o universo filatélico estão disponíveis no Blog da Filatelia.

Da Redação com Correios