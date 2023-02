Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena, Concurso nº 2561 e prêmio vai a R$ 160 milhões; veja números sorteados

O resultado da Mega-Sena 2561 com prêmio de R$ 134.030.908,33 milhões foi divulgado neste sábado em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas pelo 11º concurso seguido. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 160 milhões no próximo sorteio que será realizado na quarta-feira (8).

Os números sorteados hoje foram: 19 - 22 - 37 - 44 - 51 - 56

Foto: Reprodução Internet

393 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 23.693,33. Os 19.908 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 668,17 cada.

A principal loteria da Caixa Econômica Federal ainda não teve ganhadores do prêmio principal em 2023.

Da Redação com CEF/Valor Econômico