Tragédia anunciada: Porta-aviões com amianto é afundado pela Marinha na costa brasileira

O navio foi comprado pelo Brasil no ano 2000 e estava inativo desde que passou por problemas operacionais em 2005. Por fim, terminou como um grave risco ambiental por conter em sua estrutura 9,6 milhões de toneladas de amianto.

Foto: MSK

Na sexta-feira (3) o porta-aviões São Paulo foi afundado pela Marinha após passar meses vagando no litoral nordestino por ser proibido de atracar no Brasil e no exterior, deixando várias questões sem resposta.

Histórico do porta-aviões.



Em 1950 foi construído pela França e adquirido pela Marinha Brasileira em 2000 por US$12 milhões. Como um navio construído na década de 1950, sua estrutura continha substâncias tóxicas que não estavam proibidas na época de sua construção. No dia 17 de maio de 2005 houve o rompimento de uma tubulação de vapor superaquecido no navio, deixando vários feridos e três mortes.

O porta-aviões foi submetido a reparos e voltou a navegar em 2007. Em 2017, devido a novos danos, a Marinha determinou que o custo de recuperação era elevado e o navio foi desativado. Em março de 2021 o porta-aviões foi vendido em leilão para a empresa turca Sök Denizcilik Tic Sti por R$10 milhões. A MSK Maritime Services & Trading foi contratada para transportar o navio do Brasil para a Turquia, onde seria desmontado de forma “verde”.

Logo após ser arrematado pela SÖK, o navio foi rebocado no dia 4 de agosto de 2022. Porém, quando se aproximava do Estreito de Gibraltar, a Turquia cancelou a autorização que permitia que a embarcação atracasse no país por risco ambiental. Então, a empresa responsável pelo deslocamento retornou com a carcaça do navio para o Brasil ao Porto de Suape, em Pernambuco. Todavia, o governo do estado não permitiu que o navio ficasse no local. Assim, a embarcação ficou dando voltas próximo ao litoral do nordeste.

Foto: Marinha do Brasil

O beco sem saída.

Em 9 de novembro de 2022, a Justiça Federal proibiu o navio de aportar. Em dezembro a empresa responsável por rebocar o navio trocou o rebocador e se manteve junto dele próximo ao litoral. Procurada em 11 de janeiro, a empresa turca que havia comprado o navio afirmou que o abandonaria no mar caso as autoridades brasileiras não permitissem a atracação. Então, em 20 de janeiro, a marinha assumiu o controle do navio e o levou para longe da costa.

No dia 30, a empresa da Arabia saudita, Sela Trading Holding Company, ofereceu R$30 milhões para comprar o porta-aviões, com a intenção de dar um destino adequado para o mesmo. Em nota, a Marinha disse que, por não ser proprietária do casco, não poderia negociar o mesmo e que só havia assumido o navio administrativamente para evitar riscos à segurança.

Em 31 de janeiro o Ibama anunciou que a Marinha brasileira avaliava afundar o porta-aviões. No mesmo dia, foi pedido pelo Ministério Público Federal (MPF) que a justiça proibisse o afundamento, mas o pedido foi negado na primeira instância pelo Juiz Federal Ubiratan de Couto Maurício no dia 1º de fevereiro. O MPF recorreu da decisão no dia 2. No dia 3, o desembargador federal Leonardo Resende Martins, do TRF-5, autorizou a Marinha a afundar o navio. Então, no fim da tarde do dia 3, o porta-aviões São Paulo foi afundado numa área a 350 quilômetros da costa e com 5 mil metros de profundidade.

Uma tragédia ambiental anunciada.

A Marinha do Brasil, em nota, declara que "o procedimento foi conduzido com as necessárias competências técnicas e de segurança pela Marinha do Brasil, a fim de evitar prejuízos de ordem logística, operacional, ambiental e econômica ao Estado brasileiro". Porém, para o diretor de programas do Greenpeace Brasil, Leandro Ramos, o afundamento do navio é resultado de “uma sequência de erros”.

“O que a gente observou foi uma sequência de erros que terminou nessa decisão trágica de colocar no fundo do mar uma quantidade de materiais tóxicos que a gente não sabe qual é”, afirmou. Segundo o especialista, a decisão de afundar o navio foi tomada sem uma avaliação adequada dos danos que o amianto e as outras substâncias tóxicas podem causar ao ecossistema marinho. Com isso, na sua avaliação, o Brasil descumpriu pelo menos três tratados internacionais dos quais o país é signatário:

- Convenção de Basileia, de 1992

- Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, também conhecida como Convenção de Londres, de 1972;

- Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, de 2001.

A engenheira civil e fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea), Fernanda Giannasi, explicou que a substância é um mineral insolúvel na água e que fica na natureza por uma eternidade. Entretanto, não existem estudos que mostram os possíveis efeitos da presença desse material no ambiente marinho.

A substância, além de ser insolúvel, também é indestrutível ao fogo e ao ataque de bactérias. Essas fibras, por serem muito leves, podem ser levadas por correntes marítimas e ingeridas por seres vivos.

Embora sejam obscuras as consequências nas espécies marinhas, os impactos do contato do amianto no organismo humano e mamífero são conhecidos - o desenvolvimento de um mesotelioma-tipo de câncer agressivo que atinge o pulmão, o peritônio e o pericárdio.

Em um momento em que o Brasil está se engajando novamente em questões ambientais, essa pode ter sido uma decisão que vai trazer futuros problemas para o país na comunidade global.

