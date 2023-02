Abono salarial: valores já podem ser consultados

Trabalhadores que têm o direito de receber o abono salarial já podem consultar a disponibilidade pelo portal Gov.br ou pela Carteira de Trabalho Digital. O benefício começará a ser distribuído a partir do próximo dia 15.

Foto: Shutterstock

Quem pode receber o benefício?

Trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos e que receberam até 2 salários-mínimos de empregadores contribuintes, cujos dados foram informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou e-Social, têm direito ao abono salarial. 20,4 milhões de trabalhadores da iniciativa privada recebem pelo Programa de Integração Social (PIS) pago pela Caixa Econômica, enquanto 2,5 milhões de servidores públicos podem receber pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pago pelo Banco do Brasil.

O valor varia de R$108,50 a R$1.302, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021.

Da redação com Agência Brasil.