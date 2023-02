Resultado do Enem é liberado pelo Inep

Antecipado de segunda-feira (13) para a manhã de quinta-feira (9), o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) saiu ainda nos últimos minutos dessa quarta-feira (8), e as notas já estão disponíveis para os participantes.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Os resultados obtidos no Enem são a porta de entrada dos estudantes para a graduação pública no Brasil – a partir das notas, os alunos podem se programar para as inscrições nos programas Sisu, Prouni e Fies.

Para consultar a nota, o participante deve ter em mãos o CPF e a senha cadastrada no sistema. Os resultados estão disponíveis na Página do Participante no site do Inep – https://enem.inep.gov.br/participante/#!/.

Com Itatiaia