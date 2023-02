2,5 milhões de beneficiários têm pagamento do Bolsa Família cancelado

Apurações realizadas em conjunto entre os ministérios do Desenvolvimento Social e do Planejamento, identificaram grandes indícios de fraudes que podem levar a cortes no Bolsa Família. O princípio foi baseado na descoberta de 2,5 milhões de beneficiários indevidamente contemplados pela transferência de renda.

O número faz parte de uma parcela de 10 milhões de beneficiários que precisarão atualizar os dados cadastrais junto ao Cadastro Único (CadÚnico) para evitar cortes no Bolsa Família.

Atualmente, o sistema do Governo Federal possui cerca de 40 milhões de registros. O montante dos 2,5 milhões corresponde a 11% do total de segurados do programa.

Todos esses segurados com irregularidades nos dados cadastrais correm o risco de passarem por cortes no Bolsa Família. O “limpa” na folha de pagamentos acontecerá por meio do pente-fino que já começou e deve percorrer todo o mês de fevereiro e março. O objetivo é deixar no quadro de beneficiários somente os cidadãos vulneráveis que cumprem à risca as regras do programa.

Os cortes no Bolsa Família já começaram. Na prática, o pente-fino é executado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), presidido por Wellington Dias. A pasta firmou uma parceria entre os Estados e municípios para gerir a atualização cadastral do Cadastro Único.

Atualmente, existem cerca de 40,7 milhões de famílias inscritas no CadÚnico. Deste total, 21,9 milhões compõem a folha de pagamento do Bolsa Família. Mas cabe ressaltar que, a iniciativa do Governo Federal não consiste apenas em realizar cortes, como também uma busca ativa por famílias que se enquadram nos critérios do programa e ainda não recebem o benefício.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, esta busca ativa partirá do próprio governo. Na prática, equipes formadas por assistentes sociais dos Estados e municípios serão designadas para ir de porta em porta realizar as inscrições de famílias carentes que ainda não fazem parte do CadÚnico e, então, redirecioná-las ao Bolsa Família.

