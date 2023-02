Caso de estupro: DNA de Daniel Alves é encontrado em vítima e reforça agressão sexual

Laudos da polícia catalã enviados à Justiça de Barcelona confirmam que o DNA encontrado na vítima, nas roupas dela e no banheiro da boate são do brasileiro Daniel Alves, acusado de estupro. As informações são dos jornais espanhóis El Periódico e El Mundo.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo as publicações, foram encontrados semên de Daniel Alves dentro do corpo da vítima, além das roupas usadas por ela no dia e no chão do banheiro da boate, onde o estupro teria acontecido. Os vestígios foram recolhidos pela unidade especial de agressões sexuais da Catalunha e analisados pelo Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses da Espanha.

Essas evidências dão validação ao que a vítima contou aos policiais em seu depoimento. Ao mesmo tempo, elas contradizem a última versão que Daniel Alves contou, afirmando que havia apenas ocorrido sexo oral.

Com Itatiaia