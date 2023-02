Adolescente é detido ao tentar invadir escola com machadinha e bombas em SP

Uma tentativa de invasão ao prédio em que funcionam duas escolas de Monte Mor (SP) terminou com um adolescente de 17 anos apreendido na manhã de hoje. O garoto exibia um símbolo nazista no braço na ocasião e não está esclarecida se há relação dele com alguma das instituições de ensino.

Foto: Reprodução/Internet

O rapaz caminhava com uma machadinha em direção a duas escolas que funcionam no mesmo prédio. Segundo a Polícia Militar, ele foi interceptado por volta das 8h40, nas proximidades das escolas Municipal Vista Alegre e Estadual Professor Antônio Sproesser, no bairro Jardim Vista Alegre.

Ele foi abordado antes mesmo de acessar as unidades de ensino, por ter sido visto por moradores com artefatos diversos enquanto trafegava em um carro nas imediações das escolas. A polícia foi acionada e apreendeu o adolescente.

Ele trajava roupas pretas e uma braçadeira vermelha com uma suástica à mostra, como mostraram registros publicados nas redes sociais. Com ele, segundo a Polícia Civil, foram encontrados galões de gasolina, um simulacro de arma de fogo e pequenas bombas artesanais.

Segundo a Secretaria de Educação de São Paulo, ninguém ficou ferido na ocasião. A Diretoria de Ensino de Capivari, responsável pela administração escolar no local, informou em nota oficial que está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.

Segundo o órgão, as aulas da rede estadual no local ocorrem no período da tarde e da noite e serão ministradas normalmente após a perícia no local. A Prefeitura de Monte Mor foi procurada pelo UOL, mas não deu retorno sobre o assunto até o momento.

Com UOL Notícias