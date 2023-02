Governo Lula finaliza proposta e salário mínimo deve subir para R$ 1.320; isenção do IR também modifica

O Ministério da Fazenda finalizou a proposta para o reajuste do salário mínimo no país. O piso salarial deve subir dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. A proposta aguarda chancela do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sendo aprovada, o novo valor deve ser anunciado no dia 1° de maio, Dia do Trabalho, segundo o colunista Valdo Cruz, da GloboNews. Na mesma ocasião, deve ser divulgada a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.640,00 (equivalente a dois salários mínimos, considerando o novo piso).

O retorno dos reajustes anuais do salário mínimo acima da inflação, que deixaram de ser contemplados no governo Bolsonaro, foi promessa de campanha de Lula.

Nesta semana, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já havia reafirmado que o salário mínimo passaria por aumento ainda este ano. O último reajuste do piso nacional passou a valer no dia 1º de janeiro.

Com Infomoney