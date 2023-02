A partir desta sexta-feira, 17 de fevereiro, a Receita Federal disponibiliza consulta ao novo lote da malha fina do Imposto de Renda

A partir desta sexta-feira (17), a Receita Federal iniciará a consulta ao mais recente lote da malha fina do Imposto de Renda. Cerca de 179 mil contribuintes terão seus valores depositados no próximo dia 28.

Foto: Shutterstock

A Receita Federal iniciou, nesta sexta-feira (17), a consulta ao novo lote de restituições da malha fina do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). O crédito bancário para 179.065 contribuintes, no valor total de R$ 250 milhões, será realizado no dia 28 deste mês.

Desse montante, R$ 150 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo 4.256 idosos com mais de 80 anos, 30.651 pessoas com idade entre 60 e 79 anos, 2.977 com deficiência física ou mental ou doença grave e 10.146 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério. Os demais 131.035 contribuintes são considerados não prioritários.

Para verificar a disponibilidade da restituição, é necessário acessar a página da Receita Federal na internet, selecionar "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, "Consultar a Restituição". O contribuinte pode optar por uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração.

Se houver alguma pendência, é possível retificar a declaração. Além disso, a Receita Federal disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que permite verificar diretamente nas bases do órgão informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, por meio de depósito direto ou indicação de chave Pix. Caso o crédito não seja efetuado, por exemplo, se a conta informada estiver desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. É possível reagendar o crédito pelo portal do BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Se a restituição não for resgatada no prazo de um ano, o contribuinte deverá requerê-la pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos", em seguida "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.