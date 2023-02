Cinema alaga durante exibição de ‘Titanic 3D’: ‘Mais realista do que imaginei’

Um cinema em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, alagou durante a exibição do filme “Titanic”, nesta semana. O jovem Gabriel Campos viralizou no TikTok ao mostrar a sala cheia de água, no chão e escorrendo pelas paredes, durante o filme em 3D.

Foto: Reprodução/Internet

As imagens foram registradas durante uma tempestade que atingiu o município. No vídeo, o jovem usou a música My Heart Will Go On, trilha sonora do filme protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e interpretada pela cantora Céline Dion.

“Fui assistir Titanic no cinema, mas foi mais realista do que imaginei. A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais”, brincou o jovem no TikTok ao assistir a nova versão de Titanic no cinema alagado em comemoração ao 25º aniversário de lançamento do filme. Ele ainda registrou a água caindo do teto e a reação do público: “Me senti um dos violinistas”.

O vídeo já tem mais de 4,3 milhões de visualizações, 600 mil curtidas. Nos mais de 19 mil comentários, os internautas se divertiram. “Achei um luxo, que experiência de imersão”, escreveu um. “Cinema 4D, amo”, brincou outro. “Quando o filme sai da tela e interage com a plateia… fantástico!”, completou um terceiro.

Com BHAZ