CENAS FORTES: dupla executa sete pessoas em bar após perder em jogo de sinuca; veja vídeo

Um vídeo mostra o momento em que os dois homens invadem um bar de sinuca e executam um grupo a sangue frio em Sinop (a 500 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso). As imagens são fortes.

Um deles desce de uma caminhonete e manda que todos fiquem na parede. Enquanto isso, o outro fica na entrada do bar. Confusão teria começado após a dupla perder jogos. Seis pessoas morreram na hora e uma sétima vítima acabou falecendo horas depois.

Cinco homens e uma adolescente foram assassinados em Sinop, a cerca de 500 km de Cuiabá. Após a chacina, a dupla fugiu em uma caminhonete branca. pic.twitter.com/UaLApfyHZG — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 22, 2023

Entenda o caso

Dois homens mataram seis pessoas depois de perderem um jogo em um bar. Segundo o tenente Romening dos Santos Silva, os homens perderam uma primeira partida, foram buscar mais dinheiro, voltaram ao bar e perderam novamente.

Depois de serem alvo de piadas das pessoas que participavam do jogo, foram até o carro e pegaram duas armas.

Um deles, com uma arma curta, rendeu as pessoas e as colocou na parede. Enquanto o outro chegou com uma espingarda e atirou nas vítimas. Ainda conforme a polícia, cinco homens e a adolescente foram mortos. Uma outra pessoa foi socorrida em estado grave.

"Da forma como aconteceu, fica claro que algumas vítimas podem nem ter envolvimento com o jogo que estava acontecendo no estabelecimento", disse o tenente.

Depois da chacina, os suspeitos fugiram em uma caminhonete branca.