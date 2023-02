Atualização: Autores de ataque em bar são identificados pela polícia em Sinop (MT); sete pessoas morreram

Na tarde de terça-feira (21), um bar em Sinop, que fica a 503 km de Cuiabá, foi palco de uma chacina que resultou na morte de sete pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos. A Polícia Civil identificou os autores do crime como sendo Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, que atualmente estão foragidos.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foram identificado como os autores do crime — Foto: Reprodução

De acordo com as autoridades, os atiradores teriam sido provocados com piadas após perderem um jogo de sinuca, o que teria motivado o ataque. A polícia está ouvindo depoimentos de testemunhas para esclarecer o caso. O delegado da Polícia Civil, Braulio Junqueira, confirmou a identificação dos autores do crime.

Relembre o crime.

O momento do terrível ataque foi capturado pelas câmeras de segurança do bar. Um dos suspeitos, vestindo uma camiseta azul e armado com uma pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede.

Enquanto isso, o outro homem, vestindo uma camiseta listrada, pegou uma espingarda calibre 12 mm da caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e começou a disparar várias vezes.

A adolescente e outro homem foram mortos com tiros nas costas após vários disparos. A jovem tentou fugir antes de ser atingida. Os suspeitos roubaram uma quantia em dinheiro e outros objetos de valor antes de fugirem em uma caminhonete. Até o momento, eles não foram capturados.

As vitimas também foram identificadas, são elas:

Larissa Frasao de Almeida, de 12 anos (filha de Getúlio, que também foi morto, e de Raquel Gomes de Almeida, que sobreveu à chacina)

Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, de 36 anos (pai de Larissa e marido de Raquel Gomes de Almeida, que sobreveu à chacina)

Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos

Adriano Balbinote, de 46 anos

Josué Ramos Tenório, de 48 anos

Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos

Elizeu Santos da Silva – 47 anos (ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital)

