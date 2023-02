Bolsa Família paga parcela de fevereiro no valor de R$ 600; Adicional de R$ 150 começara a ser pago somente em março

A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7, no valor mínimo de R$ 600.

Neste mês, o programa alcançará 21,86 milhões de famílias, com recursos de R$13,2 bilhões e o valor médio recebido por família é de R$606,91. O pagamento do adicional de R$150 para famílias com crianças de até 6 anos começará somente em março após um pente-fino no Cadastro Único.

O beneficiário pode acompanhar as informações sobre o benefício pelo aplicativo Caixa Tem.

Vale gás.

Famílias inscritas no CadÚnico com NIS final 7 receberão hoje o Auxílio Gás, no valor de R$112, seguindo o calendário do Bolsa Família.

O programa, que beneficia 5,95 milhões de famílias neste mês, tem duração prevista até o fim de 2026 e foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição. O governo gastará R$667,2 milhões com o benefício somente neste mês.

Apenas as famílias incluídas no CadÚnico e com pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem receber o Auxílio Gás. Mulheres responsáveis pela família e vítimas de violência doméstica têm preferência na lei que criou o programa.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Itatiaia.