Deixar de comer feijão pode aumentar em 20% o risco de desenvolver obesidade

Retirar o feijão da dieta pode parecer uma atitude que favorece a perda de peso, mas gera efeito contrário, segundo estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Na pesquisa, um grupo de voluntários que não consumiu feijão teve 10% mais chance de desenvolver sobrepeso e risco 20% maior de obesidade. Por outro lado, aqueles que consumiram a leguminosa de forma regular, durante cinco ou mais dias da semana, tiveram cerca de 15% menos chance de apresentar excesso de peso e obesidade.

De acordo com a nutricionista Fernanda Serra Granado, responsável pelo estudo, além de ser um dos símbolos da alimentação tradicional do brasileiro, o feijão é um importante indicador da qualidade nutricional da dieta e elemento essencial para a manutenção da segurança alimentar.

“É garantia do cidadão brasileiro o direito a uma alimentação de qualidade. No entanto, sabe-se que nem todos possuem alternativas para manter uma dieta equilibrada e, nesta questão, o feijão possui inestimável valor social para os brasileiros”, afirmou a pesquisadora da UFMG.

Para a realização da pesquisa, foram coletados dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que incluíam mais de 500 mil adultos, que foram acompanhados de 2009 a 2019, por meio de entrevistas telefônicas.

Os participantes foram divididos em quatro grupos segundo a frequência de consumo semanal de feijão: não consumiam (zero dia por semana), baixo consumo (um a dois dias por semana), consumo moderado (três a quatro dias por semana) e consumo regular (cinco a sete dias por semana). A análise mostrou que o consumo regular de feijão é o mais indicado para um bom estado nutricional. Os dados foram ajustados para diversas variáveis, incluindo as comportamentais.

Menos feijão no prato

A diminuição do consumo dessa importante leguminosa entre os brasileiros vem gerando alarde entre os profissionais da saúde. Outra linha do estudo da UFMG analisou o consumo de feijão de 2007 a 2017 e identificou uma tendência preocupante de queda. A estimativa é que, em 2025, o brasileiro deixe de comer feijão de forma regular, passando a prevalecer o consumo considerado não regular, de um a quatro dias por semana.

No estudo por sexo, os cientistas constataram que, desde 2022, as mulheres já são maioria no grupo de consumo não regular da leguminosa. Entre os homens, a estimativa é que a alteração ocorra em 2029.

De acordo com Fernanda Serra Granado, algumas hipóteses podem explicar a disparidade dos resultados entre os sexos, como a jornada dupla de trabalho das mulheres, que dificultaria a preparação de alimentos naturais ou minimamente processados em casa, além da oscilação nos preços e a conveniência dos alimentos ultraprocessados e prontos para o consumo.

Ultraprocessados

Ainda conforme a nutricionista, a substituição de alimentos naturais ou minimamente processados por ultraprocessados modifica o perfil alimentar da população, trazendo uma piora na qualidade da dieta e gerando fragilidade na cultura alimentar brasileira.

"A mudança de perfil alimentar se deve a praticidade que os ultraprocessados oferecem ao dia a dia, então, pela falta de tempo, muitos optam por produtos prontos ou fáceis de serem preparados”, disse Fernanda.

A oscilação no preço do feijão também possui papel fundamental na troca por alimentos prontos. A instabilidade acontece devido à inflação, consequência da priorização de produtos agrícolas considerados mais lucrativos no mercado nacional e internacional. Desta forma, a agricultura familiar ou de pequena escala fica em segundo plano, e o feijão, por sua vez, acaba se valorizando nas prateleiras dos supermercados, de acordo com a pesquisadora.

Além disso, o estudo discute que há um sistema alimentar que influencia o perfil de consumo da população. “Em outras palavras, o padrão alimentar dos brasileiros é motivado por fatores externos, como propagandas publicitárias de ultraprocessados e disponibilidade, variedade e preço dos alimentos saudáveis”, pontuou a nutricionista.

Ela sugeriu a implantação urgente de medidas regulatórias e fiscais para uma alimentação saudável, juntamente com a taxação de ultraprocessados e a adequações na rotulagem dos alimentos.

Com Hoje em Dia