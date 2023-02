Transplante de medula óssea cura o HIV em mais um paciente, anunciam cientistas

Paciente com HIV e leucemia entra em remissão do vírus após receber transplante de medula óssea de doador resistente ao HIV, anunciam cientistas.

Foto: Divulgação

Cientistas do Hospital Universitário de Düsseldorf, na Alemanha, publicaram um estudo na revista Nature Medicine sobre o quinto caso registrado de um paciente que entrou em remissão para o HIV.

O homem, conhecido como "paciente de Düsseldorf", foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda em 2011, seis meses após iniciar o tratamento para o HIV. Em 2013, os médicos optaram por um transplante de medula óssea de um doador com genética resistente ao vírus para tratar o câncer.

O paciente está agora em remissão para o HIV, tornando-se mais um caso bem-sucedido de cura através do transplante de medula óssea.

"Desde o início, o objetivo do transplante era controlar tanto a leucemia quanto o vírus HIV", disse o médico Guido Kobbe, que realizou o transplante, em comunicado.

Os cientistas escolheram um doador com uma mutação no receptor CCR5 para bloquear a infecção do HIV e impedir sua replicação no organismo. Essa estratégia foi a mesma utilizada em casos anteriores bem-sucedidos.

Após cinco anos sem tratamento antiviral, os especialistas descontinuaram o tratamento e acompanharam o paciente constantemente. Não houve evidências de ressurgimento do vírus ou resposta imunológica a ele, sugerindo fortes evidências de cura do HIV.

Em 2009, Timothy Ray Brown, também conhecido como "paciente de Berlim", se tornou a primeira pessoa no mundo a ser curada do HIV após um transplante de medula óssea. Ele viveu por 12 anos sem o vírus, mas morreu em 2020 devido a um câncer.

Outros casos de pacientes curados do HIV envolvendo transplantes de medula óssea foram registrados, incluindo o "Paciente de Londres" e duas pessoas que preferiram permanecer anônimas.

No entanto, essa não é uma opção de tratamento recomendada para todos os infectados, já que é um procedimento complexo e arriscado que depende da compatibilidade com doadores. É indicado apenas para aqueles que precisam do transplante devido a um quadro avançado de câncer.

"Embora o transplante usando doadores com uma mutação CCR5Δ32/Δ32 não seja um procedimento de baixo risco nem facilmente escalonável, sua relevância para estratégias de cura é destacada por relatos recentes de remissão bem-sucedida do HIV-1 a longo prazo (...) A expansão dessa abordagem para introduzir a mutação CCR5Δ32 em enxertos de células-tronco de tipo selvagem usando terapia gênica em combinação com novas estratégias de redução de reservatório pode manter a promessa de uma cura para o HIV-1 fora das malignidades hematológicas (como a leucemia) com risco de vida", escreveram os pesquisadores no estudo.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Globo.