Impactos da tensão entre Rússia e Ucrânia na economia brasileira; veja quais

A tensão gerada pelo conflito resultou no aumento dos preços do petróleo, gás natural e fertilizantes, o que impactou negativamente a produção de alimentos e elevou os preços nos supermercados brasileiros.

A invasão russa à Ucrânia em 2022 continua afetando a economia brasileira um ano depois. O aumento dos custos de produção de alimentos foi o primeiro impacto, devido ao aumento global do preço do petróleo e do gás natural, tornando a safra brasileira de grãos 2022/2023 a mais cara da história, segundo a CNA.

A Rússia, um grande produtor de petróleo, reduziu as exportações nos primeiros meses da guerra, levando a um aumento global dos preços. O preço do petróleo mais caro de 2022, o diesel também ficou mais caro no Brasil, aumentando o custo do transporte de alimentos e levando a preços mais elevados nos supermercados.

A situação pode piorar com a possibilidade de um agravamento da guerra, elevando ainda mais os preços do petróleo e pressionando a inflação. A energia é a questão mais importante e um agravamento da guerra pode afetar toda a cadeia de preços.

“O mais importante é a questão da energia. O impacto de um agravamento da guerra pode fazer com que se eleve ainda mais os preços, principalmente do petróleo, e isso aperta toda a cadeia de preços, podendo levar a pressões inflacionárias nesse contexto que estamos vivendo”, explica o Dr. Lucas Azambuja, especialista em Sociologia e professor de Relações Internacionais no Ibmec-BH.

Fertilizantes

O agronegócio brasileiro tem outro motivo de preocupação: a questão dos fertilizantes usados para combater pragas na produção de alimentos.

O Brasil importa 85% dos produtos que utiliza e 23% destes defensivos agrícolas são comprados da Rússia. O ex-presidente Jair Bolsonaro fechou com o presidente russo Vladimir Putin para manter o fornecimento desses produtos ao Brasil antes do início da guerra, o que foi importante para evitar um aumento ainda maior nos preços dos alimentos no país, segundo especialistas.

Gás Natural

O preço do gás natural impacta a produção de fertilizantes no Brasil, mas o país é menos afetado que pelo petróleo. A Rússia reduziu a produção em retaliação às sanções econômicas da União Europeia, aumentando o preço do gás natural no mundo.

A escassez levou a um recorde de 345 euros por megawatt-hora em 2022, mas os europeus conseguiram segurar o preço economizando gás durante o inverno.

Em contrapartida, os EUA expandiram a produção e exportação de gás, reduzindo o preço para 49 euros por megawatt-hora, mas esse gás é mais poluente que o gás natural.

Trigo

Apesar de ter registrado um aumento de 76% na produção brasileira de trigo nos últimos 5 anos, com um recorde de 9,5 milhões de toneladas produzidas em 2022, o Brasil ainda precisa importar bastante trigo, que é usado na fabricação de pães, biscoitos, bolos e pizzas.

A Argentina é um dos principais fornecedores do país, mas uma seca severa no ano passado reduziu a safra argentina. Por causa disso, o Brasil aumentou a importação de trigo russo e também procurou outros mercados para evitar que os preços subissem muito no mercado nacional.

Milho

Tanto o Brasil quanto a Ucrânia são grandes produtores e exportadores de milho, mas a guerra na Ucrânia afetou negativamente o transporte da safra do país, fazendo com que seus maiores compradores buscassem outros fornecedores.

Isso beneficiou o Brasil, que passou a ser procurado por muitos países que buscam alternativas em relação à Ucrânia e à Rússia.

Inflação

A guerra entre Rússia e Ucrânia teve impactos negativos e positivos na economia brasileira, de acordo com analistas do mercado financeiro.

Entre os impactos negativos, destaca-se o aumento da inflação e dos juros.Entretanto, o aumento da demanda e a valorização das commodities, como já havia ocorrido antes do início do conflito, foi amplificada.

Isso é vantajoso para o Brasil, que produz e vende para o exterior alguns dos principais itens exportados pelos países envolvidos no conflito, como Rússia e Ucrânia.

Para conter a inflação, os bancos centrais no mundo todo precisam elevar as taxas de juros, como foi o caso do Banco Central Europeu, que aumentou sua taxa pela primeira vez em mais de dez anos. No Brasil, a Selic iniciou 2022 em 10,75% e atualmente está em 13,75% ao ano.

