Oceanógrafo explica a misteriosa esfera metálica encontrada em praia no Japão

Apelidado de 'ovo de Godzilla', o objeto misterioso despertou a curiosidade de moradores e gerou diversas especulações.

Imagem da esfera na praia de Hamamatsu, no Japão, em 22 de fevereiro de 2023 — Foto: @XMiS10C4M6QthSG via Reuters

Uma esfera metálica encontrada em uma praia japonesa, que gerou curiosidade e até teorias da conspiração, pode não passar de uma boia inofensiva, de acordo com o oceanógrafo Mark Inall, da Associação Escocesa de Ciências Marinhas.



Ele explicou que esses objetos são usados para manter instrumentos flutuando no oceano e muitos deles aparecem com frequência na costa da Escócia.

A esfera de aproximadamente 1,5 metro de diâmetro foi encontrada por um morador local na cidade costeira de Hamamatsu e apelidada de "ovo de Godzilla".

A polícia e um esquadrão antibombas foram acionados para investigar, mas exames de raio-X confirmaram que não havia perigo. As autoridades locais afirmaram que a esfera será armazenada por um período e depois descartada.

Embora alguns questionem por que as autoridades japonesas não explicaram claramente do que se tratava, Inall explicou que o público em geral não teria necessariamente como saber do que se tratava, pois a esfera poderia ser confundida com uma mina da Segunda Guerra Mundial.

Dada a tensão diante dos eventos geopolíticos recentes e das ameaças percebidas de países vizinhos, a enxurrada de especulações no Japão é compreensível.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: G1.