Filhote de gato é salvo por Bombeiros com respiração boca a boca após parada cardíaca; veja o vídeo

Neste domingo (26/2), o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) resgatou um filhote de gato que estava preso dentro do cano de água pluvial de uma residência, em Santa Maria. Ao ser resgatado, o animal estava em parada cardiorrespiratória. Para salvá-lo, os bombeiros realizaram protocolo de reanimação, que inclui ventilação, compressões torácicas e respiração boca a boca.

Foto: Reprodução Internet/Corpo de Bombeiros DF

De acordo com a corporação, o cano em que estava o gato passava dentro de uma coluna de concreto e dificultou o resgate. Devido à previsão de chuva, era necessária a retirada do felino, porque ele corria o risco de se afogar. Como alternativa, foi utilizado um guia introduzido dentro da tubulação para fazer com que o animal se movimentasse pelo cano até a saída.

Durante o percurso, ele passou por uma área alagada, devido a chuvas no dia anterior, e preciso das manobras emergenciais e, após dois minutos, os socorristas restabeleceram os sinais vitais do filhote. O gato ficou aos cuidados do proprietário da casa, que quis adotá-lo. Veja o vídeo:

Vídeo: bombeiro faz respiração boca a boca e salva filhote de gato no Distrito Federal. Animal foi resgatado da tubulação de águas pluviais de uma casa em Santa Maria, na manhã desse domingo (26) pic.twitter.com/wwor0NSzOc — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 27, 2023

Da Redação com Correio Braziliense