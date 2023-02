Moraes autoriza liberdade de 102 detentos envolvidos em atos criminosos de 8 de janeiro

Libertos estarão sujeitos a diversas medidas, incluindo recolhimento domiciliar, apresentação periódica à Justiça, restrição de viagem ao exterior e proibição de uso de redes sociais.

Foto: REUTERS/Antonio Cascio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade a 102 detentos envolvidos nos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro. A medida se aplica a presos que cometeram delitos considerados menos graves e serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas ao retornarem para seus estados de origem.

Os detentos estão sujeitos a outras medidas cautelares, como a proibição de comunicação com outros investigados, a restrição ao uso de redes sociais, a obrigação de se apresentar semanalmente à Justiça e a restrição de saída noturna e em fins de semana. Aqueles que possuíam passaportes ou porte de arma tiveram esses documentos suspensos.

As decisões do ministro Moraes servem como alvará de soltura, permitindo a libertação imediata dos detentos. De acordo com informações obtidas pelo TEMPO, os presos soltos são oriundos de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará e Alagoas.

No entanto, cerca de 800 pessoas ainda permanecem detidas, das mais de 1.400 que foram presas no dia 8 de janeiro e nos dias seguintes.

Da redação com O Tempo.