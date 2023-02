VÍDEO: Homens preparam churrasco em bueiro e viralizam nas redes sociais; infectologista alerta

Dois homens viralizaram nas redes sociais, nesta segunda-feira (27/02), após prepararem churrasco em um bueiro. O caso ocorreu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução Internet

No vídeo, os homens, não identificados, abrem a tampa da boca de lobo e colocam carvão em uma das extremidades da vala. Em seguida, limpam a tampa do bueiro que, segundo eles, será usada como grelha e mostram a carne. Veja o vídeo:

Churrasco no bueiro viraliza nas redes sociais; infectologistas alertam pic.twitter.com/a0uziXk3xP — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) February 28, 2023

Ao final, os churrasqueiros ligam o som, mostram a carne sendo assada no bueiro e celebram o que chamam de “churrasco do rato”.

Fazer churrasco em bueiro é seguro? Infectologista responde

O clique divertiu e preocupou alguns internautas, que questionaram a segurança do método inusitado de preparar a carne.

O médico infectologista Leandro Curi explica que o preparo oferece uma série de perigos à saúde, o que inclui o churrasco feito no bueiro. "Qualquer superfície que não tem higienização correta e, neste caso, está exposta a esgoto e água contaminada, além de secreções diversas é inadequado para o preparo de qualquer alimento", relata. O consumo pode causar infecções mais leves, como diarreia, além de cólera, hepatite A e, dependendo da situação, leptospirose.

No vídeo que causou alvoroço nas redes sociais, o grupo de churrasqueiros alega ter higienizado o bueiro antes de preparar a carne. Apesar disso, de acordo com o especialista, uma limpeza simples não seria suficiente. "O objeto já está contaminado, com um nível de exposição a vários tipos de patógenos, seria necessária esterilização com produtos hospitalares. O fogo não consegue esterelizar", explica o médico.

Ainda, o especialista adiciona que, no caso de consumo de um alimento preparado indevidamente, é necessário estar atento aos sintomas e procurar um médico em caso de necessidade. "É preciso observar, se vai haver febre, diarreia, vômitos e se outras pessoas do entorno também passaram mal. Depois disso, pedir a visão de um médico para que sejam tomadas devidas providências, exames e tratamentos", acrescenta.

Da Redação com OTempo/Itatiaia