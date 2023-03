Banco Central libera pagamentos via cartão através do WhatsApp

O Banco Central do Brasil decidiu retirar as medidas que impediam a realização de transações de compra com cartões de crédito, débito e pré-pago por meio do WhatsApp no Brasil, informou a autarquia nessa quinta-feira (2). Até então, era possível apenas a utilização do WhatsApp para transferências de recursos entre indivíduos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O BC determinou que o início das transações de pagamento por meio do aplicativo WhatsApp "deve ser comunicado pelos instituidores a todos os participantes de seus arranjos de pagamento com antecedência mínima de 30 dias", segundo comunicado.

Guilherme Horn, head do WhatsApp na América Latina, disse no LinkedIn nesta quinta-feira que a empresa está "finalizando os testes" conduzidos com parceiros, incluindo Mercado Pago, do Mercado Livre, e Cielo, e a funcionalidade estará disponível "em breve".

"Acreditamos que o pagamento de pessoas para empresas via WhatsApp terá um grande impacto para todos, trazendo facilidade e simplicidade para os usuários ao mesmo tempo em que ajudará as pequenas e médias empresas a aumentarem suas vendas", afirmou o executivo na publicação.

A liberação veio através da cessação completa de medidas coercitivas aplicadas pelo BC à Mastercard e à Visa, que suspendiam essa modalidade no país. No final do ano passado, a autarquia já havia dado um aval preliminar para as duas empresas, embora não permitisse ainda o funcionamento da ferramenta.

Mark Zuckerberg, presidente da Meta, empresa dona do WhatsApp, Facebook e Instagram, repercutiu o anúncio em publicação no Instagram, dizendo: "animado para lançar isso em breve".

A Meta, então ainda chamada de Facebook, lançou o serviço de transferência de recursos entre indivíduos via WhatsApp no Brasil em meados de 2020, mas a ferramenta foi rapidamente suspensa pelo BC. A autarquia só liberou o funcionamento em março de 2021, com o serviço reiniciando em maio daquele ano.

Com UOL