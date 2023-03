Caso de vaca louca no Pará leva à suspensão da importação de carne bovina do Brasil por vários países

Vários países suspenderam a importação de carne bovina do Brasil após um caso de vaca louca ser confirmado em uma fazenda no Pará. China, Tailândia, Irã e Jordânia suspenderam as importações de carne bovina de todo o Brasil, enquanto a Rússia impôs um embargo à carne exportada do Pará. A informação foi divulgada em nota pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nesta quinta-feira (2).

Imagem: Ariana Drehsler/AFP

Como medida de precaução, o Brasil já havia suspendido a exportação de carne bovina para a China. Apenas uma planta frigorífica no Pará possui habilitação para exportar carne bovina para a Rússia.

O laboratório confirmou que o caso de mal da vaca louca é atípico no Brasil.

O Ministério da Agricultura confirmou que o caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) detectado em Marabá, no Pará, é do tipo H, considerado atípico. O animal infectado foi um macho de 9 anos de idade. As amostras foram enviadas para o laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) no Canadá.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou imediatamente o resultado da amostra ao presidente Lula e iniciou o processo de comunicação oficial à OMSA e às autoridades chinesas para reverter o embargo à exportação de carne bovina.

O Ministério está tomando as providências sanitárias necessárias para que as exportações sejam restabelecidas o mais rápido possível.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.