8 de março: uma data para lembrar a luta feminina pela igualdade

O poder de organização dos movimentos feministas está mais relacionado ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, do que à tragédia das operárias que morreram no início do século 20.

Imagem: Fotomontagem com imagens de Freepik por Rebeca Fonseca

Embora muitas pessoas associem o Dia Internacional da Mulher à morte de operárias no início do século 20, sua verdadeira origem está mais relacionada à organização dos movimentos feministas do que a tragédia em si. Antes do incêndio na fábrica têxtil de Nova York em 1911, que muitas vezes é citado como a causa oficial da data, já havia grandes manifestações em defesa dos direitos das mulheres, e buscava-se uma data para celebrars essa luta.

No final do século 19 e início do século 20, os movimentos feministas na Europa e Estados Unidos reivindicavam direito a voto e melhores condições de trabalho para mulheres. Com as transformações urbanas, era a primeira vez que as mulheres brancas saíram da condição de donas de casa e foram trabalhar como operárias em locais insalubres e perigosos, submetendo-se a jornadas extensas.

Em 26 de fevereiro de 1909, cerca de 15 mil mulheres fizeram uma passeata pelas ruas de Nova York para reivindicar melhores condições de trabalho, o que pode ter sido o primeiro Dia Nacional da Mulher nos Estados Unidos e uma das primeiras grandes manifestações pelos direitos das mulheres.

Em agosto seguinte, Clara Zetkin propôs na 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas a criação de uma jornada anual de protestos por igualdade de direitos. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 19 de março de 1911, embora ainda não houvesse uma data fixa para a celebração.

Em 25 de março de 1911, um incêndio na Triangle Shirtwaist Company em Nova York matou 146 trabalhadores, principalmente mulheres, expondo as más condições de trabalho. Anos antes, as trabalhadoras da mesma fábrica já haviam feito greves por melhores salários, que foram negados pela empresa. O desastre resultou em normas de segurança mais rigorosas.

O 8 de março se tornou um dia importante para a luta feminista em 1917, quando operárias protestaram nas ruas contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, um marco para o início da Revolução Russa. A data foi oficializada pela ONU em 1975 como o Dia Internacional da Mulher, para celebrar as conquistas sociais e políticas das mulheres, embora já fosse comemorada há décadas.

No entanto, a luta por igualdade de gênero ainda é uma pauta urgente e necessária em muitas partes do mundo, e o dia 8 de março continua sendo um momento importante para refletir sobre os avanços e desafios enfrentados pelas mulheres em sua busca por direitos e igualdade.

Da redação, Djhessica Monteiro.