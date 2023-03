Dupla Sena de Páscoa vai sortear prêmio de R$ 35 milhões

A Caixa Econômica Federal liberou as apostas da Dupla Sena de Páscoa, primeiro concurso especial de 2023. O prêmio estimado em R$ 35 milhões será sorteado no dia 8 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa. Quem quiser, já pode apostar.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A Dupla Sena de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 35 milhões e aplique o valor na poupança, receberá um rendimento de R$ 248 mil no primeiro mês. A aposta simples custa R$ 2,50.

Como jogar

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. O apostador pode optar pelo sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Com Itatiaia