Especialistas criticam o novo ensino médio e pedem sua revogação

Para avaliar e reformular a política, o MEC iniciou uma consulta pública.

Foto: Ilustrativa

Entidades e pesquisadores do setor educacional afirmam a necessidade de revogar a lei aprovada em 2017 que instituiu o novo ensino médio e sugerem a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio publicadas em 2012.

O Ministério da Educação (MEC) abriu consulta pública para o avaliação e reestruturação da política nacional do ensino médio, mas especialistas acreditam que antes do diálogo é urgente a revogação da medida.

A consulta restringe a participação e trata apenas da implementação, enquanto alunos e professores exigem a revogação. O prazo para respostas é de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. O MEC afirma que a consulta vai orientar e subsidiar as decisões a serem tomadas. O novo ensino médio visa tornar o ensino mais atrativo, implementar o ensino em tempo integral e evitar a evasão escolar.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2012, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, podem ser uma alternativa para melhorar o ambiente de ensino e aprendizagem no Brasil.

Essas diretrizes foram elaboradas com base na formação integral do estudante, incluindo ética, autonomia intelectual e pensamento crítico. A professora da UFPR ressalta que, apesar de ter sido mudada em 2017, a Lei pode ser alterada novamente.

A aplicação das diretrizes de 2012 fortaleceria a etapa do ensino médio no país e, segundo Daniel Cara, torná-la facultativa para as redes e escolas faria com que a maior parte delas não seguisse a reforma, o que significa que ela não é boa e está sendo imposta.

O novo sistema de ensino médio no Brasil tem sido criticado por educadores, que dizem que fragiliza a formação dos alunos, aumenta a evasão e desconsidera as diversas realidades estruturais do país.

A redução do número de horas dedicadas a disciplinas como sociologia, filosofia e biologia, todas exigidas pelos alunos para o prosseguimento dos estudos universitários, tem sido duramente criticada.

Os críticos também se incomodam com a substituição dessas disciplinas por aulas de brigadeiro e sabão, que consideram triviais. A falta de estrutura escolar e o fato de muitas escolas oferecerem apenas um roteiro educacional agrava ainda mais a desigualdade de acesso ao conhecimento entre os alunos.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Brasil.