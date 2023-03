Vídeo: aluno do ensino médio dá esponja de aço de 'presente' para professora negra e revolta internet

No último dia 8 de março, Dia da Mulher, um aluno deu uma esponja de aço de presente para uma professora negra. O momento foi gravado pelos colegas de turma e divulgado nas redes sociais. A mulher ficou claramente constrangida com a atitude.

Foto: Reprodução/Internet

Os alunos são do terceiro ano do ensino médio de uma escola em Ceilândia, no Distrito Federal. Nas imagens, é possível ver o aluno se aproximando da mesa da professora e entregando uma sacola. Quando ela abriu aquele que seria um presente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, surpreendeu-se ao perceber que tinha recebido uma esponja de aço. Ela entrou na instituição neste ano.

A diretora da escola disse que conversou com o aluno de 17 anos e pediu que ele escrevesse um pedido de desculpas para ser lido em voz alta na sala de aula, segundo a TV Globo. Os pais do aluno foram alertados a respeito da atitude racista do jovem. A escola não registrou um boletim de ocorrência.

Com Itatiaia