Uma professora de português do Centro de Ensino Médio (CEM) 9, em Ceilândia, no Distrito Federal, na última sexta-feira (10), recebeu um pacote de esponja de aço como suposto presente no Dia da Mulher. O momento foi filmado por outros estudantes que resolveram compartilharam o vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (13/03).

Foto: Reprodução internet/ Redes Sociais

Nas imagens, é possível ouvir uma aluna alertando a professora de português para não aceitar o objeto. Em seguida, ela responde: “Vou aceitar, porque tudo o que vem volta". Após abrir o pacote, a educadora, constrangida, agradece o adolescente, enquanto outros estudantes dão gargalhadas. Veja o vídeo:

Vídeo: aluno dá esponja de aço de ‘presente’ no Dia da Mulher para professora negra em escola https://t.co/0z85ZqPASI — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) March 15, 2023

O gesto do estudante gerou indignação e revolta de alguns estudantes. De acordo com testemunhas, a entrega do pacote de palha de aço para a professora foi uma atitude machista e racista. Além disso, um dos alunos alega que após o episódio outros colegas viram a professora chorando.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação disse que a direção da escola teve conhecimento do ocorrido e que vai se reunir com o estudante e com a professora para mais esclarecimentos. A pasta informou que “repudia qualquer tipo de preconceito e reforça compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos”.

A professora não se pronunciou.



A Polícia Civil do Distrito Federal tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e investigará o fato por meio da Delegacia da Criança e do Adolescente.

Da Redação com Otempo