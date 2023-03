Quem tem direito? Veja quem recebe o 2º lote do abono salarial a partir de hoje

Valores pagos a cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados no período correspondente ao ano-base de 2022.

Foto: Getty Images

A Caixa Econômica Federal está liberando o abono salarial ano-base 2021 para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em março e abril. O pagamento começou em 15 de fevereiro e seguirá até 17 de julho, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

O abono de até um salário mínimo é destinado aos trabalhadores inscritos no PIS ou Pasep por pelo menos cinco anos e que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no Pasep receberão pelo Banco do Brasil nas mesmas datas do PIS. O dinheiro estará disponível até 28 de dezembro e, após essa data, retornará ao governo.

Trabalhadores da iniciativa privada, que recebem pela Caixa Econômica Federal:

Mês de nascimento Data do pagamento

Janeiro e fevereiro 15 de fevereiro

Março e abril 15 de março

Maio e junho 17 de abril

Julho e agosto 15 de maio

Setembro e outubro 15 de junho

Novembro e dezembro 17 de julho

Trabalhadores do setor público, que recebem pelo Banco do Brasil:

Final da inscrição Data do pagamento

0 15 de fevereiro

1 15 de março

2 e 3 17 de abril

4 e 5 15 de maio

6 e 7 15 de junho

8 e 9 17 de julho

Cerca de 22 milhões de trabalhadores devem receber mais de R$20 bilhões do benefício do abono salarial do ano-base 2021, com os valores variando de acordo com a quantidade de dias trabalhados.

Os recursos são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e serão depositados automaticamente na conta da Caixa dos beneficiários, ou por meio da Poupança Social Digital, podendo ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível abrir uma conta digital, o saque pode ser realizado em terminais de autoatendimento, lotéricas, Caixa Aqui ou agências, seguindo o calendário de pagamento.

Abonos esquecidos

Cerca de 400 mil trabalhadores esqueceram de sacar o abono do PIS/Pasep referente a 2020, mas têm até cinco anos para retirar os recursos, desde que entrem com recurso administrativo.

Dos trabalhadores que não sacaram o abono salarial de 2020, 120.947 não retiraram o PIS e 279.028 não sacaram o Pasep. A abertura do recurso administrativo pode ser feita presencialmente, por telefone ou pela internet.

O pedido presencial pode ser feito em qualquer unidade do Ministério do Trabalho. Pedidos por telefone devem ser feitos por meio da Central Alô Trabalhador e pela internet, o trabalhador pode fazer o pedido no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou por e-mail.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agênci Brasil.