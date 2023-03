Estudantes abandonam curso após praticar bullying contra colega de 40 anos

As três alunas do curso de Biomedicina da Universidade Unisagrado que foram flagradas em um vídeo debochando de uma colega com mais de 40 anos, desistiram do curso. O vídeo viralizou nas redes sociais e recebeu mais de um milhão de visualizações. As estudantes ofenderam a colega mais velha com comentários sarcásticos como "Ela deveria estar aposentada".

Caso aconteceu em uma faculdade particular de São Paulo. Fotos: reprodução

Após a repercussão negativa do vídeo, a Universidade Unisagrado, situada em Bauru, interior de São Paulo, iniciou um processo disciplinar contra as três alunas. Durante o processo, as estudantes optaram por desistir do curso de Biomedicina. Por conseguinte, o processo disciplinar perdeu sua finalidade e foi encerrado.

Entenda o caso

Em um vídeo publicado por três estudantes do curso de Biomedicina da Universidade Unisagrado, elas debochavam de uma colega com 40 anos em uma postagem feita apenas para os amigos mais próximos no Instagram, porém a publicação se tornou viral no Twitter, recebendo mais de um milhão de visualizações.

